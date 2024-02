Si è insediato a Farigliano il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Un modo per conoscere in prima persona la "macchina amministrativa" e mettersi a disposizione per il proprio paese.

Si è insediato lo scorso venerdì 2 febbraio il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Farigliano.

Il neo eletto sindaco dei ragazzi è Mattia Cavicchi, in corsa per il municipio con la lista "Farigliano 4.0". Il CCR risulta così composto: Davide Pelazza, Filippo Petrini, Marisol Mascarello, Giacomo Rovera, Mattia Devalle, Alice Mancardi e Fabio Rolfo (maggioranza); Matilde Costadura, Emma Rossi ed Emma Vietto (minoranza).

La cerimonia di inserimento si è svolta nella sala del Consiglio dove il sindaco, Ivano Airaldi ha consegnato la fascia tricolore al neo primo cittadino dei ragazzi, alla presenza dell'assessore Andrea Bertone, del consigliere Denise Pecchenino e di una rappresentanza di docenti e alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Farigliano con la professoressa Antonella Ratto e la dirigente scolastica Dottoressa Elena Sardo.

"L'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato un vero e proprio regalo di fine mandato. - commenta il sindaco Ivano Airaldi - "Si tratta di un progetto che avevamo in cantiere da tempo, che è stato un po' rallentato dal covid, ma di estrema importanza per i giovani che, in questo modo, possono avvicinarsi alla vita amministrativa e conoscerla da vicino. Le liste in corsa erano tre: tutti i gruppi hanno presentato progetti e iniziative che dimostrano entusiasmo e passione, caratteristiche fondamentali per un buon amministratore. Ringrazio i ragazzi e i loro docenti per questa bella iniziativa".

Il neo sindaco Cavicchi, nell'occasione, ha nominato i componenti della sua Giunta: Davide Pelazza, vice-sindaco e assessore con deleghe alla vita civica, solidarietà, amicizia, educazione alla salute, ecologia e qualificazione dell’ambiente, educazione stradale; Marisol Mascarello, assessore all’istruzione, cultura, spettacolo, sport, tempo libero e attività ricreative.

Durante la cerimonia di insediamento il sindaco dei ragazzi ha poi tenuto la sua orazione ufficiale, nella quale ha espresso i suoi ringraziamenti e ha presentato gli indirizzi generali di governo e i punti essenziali del programma della lista vincente.

Per la scuola sono previsti l’estensione della “merenda sana” anche nella Scuola Secondaria, la collocazione di scaffalature e armadi nelle aule che ne sono ancora sprovviste e di tende oscuranti, la sostituzione degli sgabelli del refettorio, l’installazione di distributori d’acqua e l’implementazione del materiale e delle attrezzature dell’aula di arte della Scuola Secondaria. Nel tempo libero si propone l’organizzazione di attività artistiche e culturali pensate per i ragazzi quali corsi di disegno, di lingua con insegnanti madrelingua, di informatica, di difesa personale e di cucina e la creazione di un’area di gioco sicura presso la biblioteca civica.

A livello di salvaguardia dell’ambiente viene proposto che l’iniziativa “Spazzamondo”, realizzata negli ultimi anni, sia ripensata in modo tale da coinvolgere un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi. In ultimo, per quanto riguarda l’attività fisica, si propone il potenziamento della pista ciclabile anche per poter organizzare visite guidate in bicicletta sul territorio.