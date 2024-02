Carnevale di Saluzzo, nel week end è il turno dei carri degli oratori

Dopo la grande sfilata cittadina con la vittoria del carro di Luserna San Giovanni-Cavour, che si è aggiudicato il tradizionale “Trofeo Rosatello”, prosegue questa settimana il denso programma del 96° Carnevale Città di Saluzzo – 6° “Carnevale delle 2 Province”. Sabato 10 febbraio alle 10 a Saluzzo, presso l’ala di ferro (piazza Cavour), si terrà la tradizionale “Colazione di Ciaferlin”.

Domenica 11 febbraio sempre a Saluzzo, dalle 14, via al 7° Carnevale degli Oratori con la sfilata dei carri e gran baldoria nel centro cittadino. Alla stessa ora, a Rivoli, si terrà la grande parata del 70° Carnevale di Rivoli con chiusura del “Carnevale delle 2 Province”.

Lunedì 12 febbraio alle 15, al Pala Crs di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), ballo dei bambini con Marco Marzi e Marco Skarica e alle 20, sempre al Pala Crs, polentata e gran ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi. Martedì “grasso”, 13 febbraio, infine, chiusura del Carnevale con luna park (in piazza XX Settembre e in piazza Cavour) per i bambini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it.

“Il Carnevale degli Oratori torna per il settimo anno consecutivo ad animare la festa sulle strade – afferma don Marco Casalis co-parroco di Piasco-Rossana, tra i fondatori del Carnevale degli Oratori con il gruppo della pastorale ragazzi diocesana -. È una tradizione che unisce per mesi giovani e adulti di ogni età anche parroci, catechisti e suore, ma in modo particolare è un appuntamento che lega parrocchie e oratori, tutti coinvolti per mesi nella realizzazione dei carri. Rinnovo l’invito ad assistere alla sfilata e ad applaudire tutti i partecipanti. Un grazie va al vescovo Cristiano Bodo che, come in ogni Carnevale, valuterà i carri in giuria e alla Fondazione Amleto Bertoni che continua a credere in questo evento supportandolo ogni anno”.

Alla sfilata di domenica 11 febbraio nel centro cittadino parteciperanno i carri dell’Oratorio don Bosco di Saluzzo (“Inside Out – Odb”), delle parrocchie di Verzuolo (“I pagliacci di Verzuolo”), dell’oratorio di Piasco/Rossana (“Inside Out with us”), dell’oratorio di San Giacomo Pratavecchia/Sant’Antonio Monastero (“Leg-Oratorio”), dell’oratorio San Luigi di Dronero (“Puffolandia”) e quello dell’oratorio Sacra Famiglia di Roccabruna (“La carica dei 41”).

Intanto migliaia di persone hanno assistito sabato 3 febbraio a Barge e domenica 4 febbraio a Saluzzo alle sfilate cittadine dei carri. Per decretare il vincitore del 6° “Carnevale delle 2 Province”, dato dalla somma dei risultati delle sfilate di Barge, Saluzzo e Rivoli, bisognerà attendere domenica 11 febbraio al termine della grande sfilata del 70° Carnevale di Rivoli.