Laura Marino e Don Gian Michele Gazzola svelano le tracce lauretane in città

Sabato 10 febbraio 2024, alle 17, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma, 15) di Cuneo, Laura Marino e Don Gian Michele Gazzola presenteranno l’incontro “Tracce lauretane in città: l'accoglienza delle orfane in San Giovanni a Cuneo”. La devozione verso la Madonna di Loreto e la vocazione all’accoglienza promosse dal santuario marchigiano verranno lette attraverso le testimonianze cuneesi di arte e di storia: arredi sacri, antiche chiese, documenti, sodalizi laicali del territorio comporranno una trama che lega idealmente luoghi in apparenza distanti. Se il rapporto Lotto-Tibaldi, raccontato nell’esposizione in San Francesco, dà modo di raccontare un momento fondamentale della storia del Santuario di Loreto e insieme della storia dell’arte italiana, all’interno della mostra è altrettanto importante il richiamo alla presenza ancor oggi rilevante in Piemonte di manufatti testimonianti una diffusa, secolare e, in certi casi, artisticamente rilevante devozione mariano-lauretana. Una sezione propone infatti una mappatura territoriale dei manufatti più significativi con l’indicazione di un itinerario utile per i visitatori che vorranno integrare e approfondire l’esperienza vissuta in mostra. Complessivamente nel territorio regionale esistono più di 80 manufatti in chiese, oratori, santuari e cappelle dedicate alla Madonna di Loreto, solo in provincia di Cuneo se ne trovano più di 15. Secondo la tradizione, il Santuario di Loreto sorge sul luogo in cui, il 10 dicembre del 1294, la dimora della Vergine Maria fu trasportata miracolosamente dagli Angeli. In memoria di questo evento, la festa liturgica della Madonna di Loreto viene celebrata ogni anno. In Piemonte si possono trovare infatti molte effigie della Madonna di Loreto, molte chiese a essa intitolate e rappresentazioni della traslazione della Santa Casa. Per informazioni scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495. La prenotazione alle iniziative è obbligatoria tramite Eventbrite (sul sito www.fondazionecrc.it), la partecipazione è gratuita. Il programma degli eventi collaterali è a cura di Feliz.