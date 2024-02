Saluzzo: Comune e cooperativa Orsa hanno presentato la nuova gestione del nido "Monnet"

Nei locali della nuova sezione appena completata, di fronte a numerosi genitori e al personale al completo, venerdì 16 gennaio ha fatto le presentazioni in qualità di nuovo gestore concessionario dell'asilo nido comunale “Jean Monnet” di Saluzzo la cooperativa “Orsa”.



Nel corso dell’incontro è stato illustrato il progetto educativo che sarà sviluppato nel corso della gestione e l'organizzazione che sarà approntata per far fronte alle esigenze delle famiglie, quali il pre-ingresso, un servizio di prolungamento orario o la frequenza il sabato mattina.



L'assessora ai Servizi educativi Fiammetta Rosso e la funzionaria comunale del settore Servizi alla persona Manuela Maisa hanno spiegato brevemente i dettagli dell'affidamento che avrà durata per il quinquennio 2024/2028 e che si è fondato sulla qualità del servizio, dalla progettazione pedagogica in linea con il sistema educativo integrato 0/6 anni, alla supervisione, alle proposte organizzative in stretta condivisione con le famiglie.



E’ stata sottolineata anche l’attivazione della clausola sociale di riassorbimento del personale già operante al “Jean Mionnet”.



Presenti all'incontro Claudio Gaudiello, responsabile d'Area 0/6 anni, Beatrice Serventi, membro della direzione Pedagogica e la direttrice dell'asilo nido Adriana Canu.



A breve si terrà anche l'inaugurazione dei nuovi spazi del nido, allestiti grazie ai fondi del Pnrr, che potranno ospitare ulteriori 15 bimbi, portando così la struttura del nido ad ospitare fino a 75 bambini. Si è in attesa dell'autorizzazione al funzionamento da parte dell'Asl Cn1 per dare operatività ai nuovi inserimenti.



L'Amministrazione comunale intende ringraziare tutto il personale del nido per l’ottimo lavoro svolto negli anni passati ed il gestore precedente, e augura buon lavoro con la nuova gestione e nei nuovi spazi.