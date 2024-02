Fossano festeggia i novant'anni dello storico Michele Brondino con una serata al Castello degli Acaja giovedi 8 febbraio.

Le sue appassionate ricerche sono state rese note al grande pubblico grazie alle pubblicazioni per i tipi, tra gli altri, degli editori Besa, Mimesis, Franco Angeli e Jaca Book, nonchè in diverse edizioni francesi.

L'appuntamento in compagnia del professor Brondino, che per l'occasione dialogherà con il professor Michelangelo Conoscenti, Ordinario di lingua e linguistica presso l'Università degli Studi di Torino, è per giovedì 8 febbraio alle ore 20,45 presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja, in una città che, tra l'altro, lo ha visto in passato preside e docente presso il Liceo Giovenale Ancina.