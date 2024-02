Il progetto "10 maglie 10 storie" al liceo Bodoni di Saluzzo

Nella mattinata del 10 gennaio, la classe 5S ed alcune classi del liceo scientifico “G. Bodoni” hanno partecipato all'incontro "10 maglie 10 storie", tenuto da Alberto Scotta, in arte Panoz, responsabile di "Football manager, Italia". L'incontro è iniziato in maniera dinamica e interattiva: un ragazzo per ogni classe, estraendo a sorte una carta, ha provato a indovinare quale divisa fosse raffigurata.

Non si trattava di un’operazione semplice, perché ogni carta rappresentava soltanto una parte di maglia, appartenente a una squadra sconosciuta ai più. Dopo che lo studente ha cercato di indovinare a quale club appartenesse la maglia, è stato condotto un approfondimento su un giocatore di quella rosa e sulla sua storia all'interno della società.

Queste maglie si sono allora fatte "parlanti" e hanno raccontato storie di attaccanti che hanno segnato all'ultimo secondo, di portieri che hanno parato quattro rigori su cinque e molti altri momenti memorabili.

La seconda parte dell'incontro si è incentrata sul public speaking, in particolare sul metodo con cui si preparano e si espongono le relazioni, cercando di coinvolgere il pubblico. Andrea Scotta ci ha illustrato gli strumenti migliori per attrarre l'attenzione delle persone: essere sicuri e convincenti, ma allo stesso tempo non troppo formali, far sentire a proprio agio gli ascoltatori, così da suscitare maggior interesse e partecipazione, mettendo in pratica i tre imperativi, che già Cicerone aveva ben enunciato: docere (informare e istruire con le proprie parole), delectare (esporre i fatti in modo piacevole), movere o flectere (= coinvolgere emotivamente l'ascoltare, lasciando un segno).

Queste ore in compagnia di Alberto Scotta si sono rivelate per noi studenti un'occasione molto gradevole, diversa delle consuete lezioni frontali, utile per avvicinarci al mondo dello sport e della comunicazione, potenziando le capacità oratorie in funzione di un possibile impiego a scuola o nel lavoro.

La classe 5S – indirizzo scientifico sportivo