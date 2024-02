Vicoforte, aperte le iscrizioni per la consulta dei giovani

Sul sito del Comune di Vicoforte è stato pubblicato il modulo per la richiesta di adesione alla Consulta dei Giovani, istituita dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 2023 con l’approvazione del relativo Regolamento. Possono farne parte, compilando tale modulo da inviare al Sindaco, i giovani con età compresa da 14 a 29 anni; per i minorenni la richiesta dovrà essere anche firmata da almeno un genitore.

"Una novità per il Comune di Vicoforte ed una scommessa sui giovani vicesi; penso che loro possano essere una risorsa per il paese. - commenta l'assessore Barbara Nano - " Per l’Amministrazione è fondamentale avere un canale di dialogo e confronto con i ragazzi. Mi auguro possa esserci una buona risposta da parte dei giovani vicesi e credo sia per loro un’opportunità importante per far sentire la loro voce e per esprimere le proprie esigenze, necessità e idee."

Si tratta di un nuovo organismo di supporto all’Amministrazione comunale per la promozione e l’attuazione di politiche e di iniziative dirette soprattutto al settore giovanile Vicese. Possono anche farne parte i giovani Vicesi che temporaneamente non sono presenti a Vicoforte, ad esempio per studio. Le domande di adesione consentiranno di costituire l’Assemblea della Consulta la quale, al suo interno, eleggerà il Consiglio ed il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario. Il Regolamento prevede anche la costituzione di gruppi di lavoro che potranno presidiare specifici argomenti o iniziative.

Sempre, ma soprattutto nelle fasi di insediamento e di avvio delle attività, seguiranno i lavori della Consulta il sindaco e l’assessore alle politiche giovanili Barbara Nano.