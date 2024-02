Positiva la partecipazione della camera di commercio ai workshop aziendali al “Vallauri” di Fossano

Si sono svolti nella mattinata di venerdì 2 febbraio 2024 gli incontri del progetto CV (Curriculum Vitae) dell’IIS “Giancarlo Vallauri” di Fossano: una serie di workshop aziendali per favorire l’incontro tra le aziende del territorio e i ragazzi delle quinte degli indirizzi tecnici. Il progetto CV si inquadra nelle attività di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni, con un occhio di riguardo all'auto-imprenditorialità.

La risposta del mondo aziendale a questo collaudato incontro è stata eccellente: presso il Vallauri si sono alternate circa 140 aziende, per 200 e più relatori, provenienti da tutto il territorio cuneese, da Alba a Cuneo, da Saluzzo a Bra, oltre a numerose realtà dall’intera regione e alcune presenze anche dall’estero.

All’evento ha partecipato la Camera di commercio, che con il supporto della Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cuneo ha coinvolto numerosi esponenti dell’esponenti del settore turistico, tra i quali il presidente dell'UIPA “Les Clefs d’Or”, Bernie Gallotta.

"Iniziative come questa sono assolutamente meritevoli di elogio e dovrebbero essere replicate in tutti gli istituti scolastici - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Mauro Gola - Tutte le azioni che vengono messe in campo in materia di orientamento professionale e scolastico sono utili perché favoriscono l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro e impediscono di avere situazioni paradossali nelle quali alti tassi di disoccupazione giovanile convivono con aziende che hanno posti di lavoro perennemente scoperti per mancanza di persone con competenze adatte a ricoprirli."

Nello specifico, si sono avuti 280 allievi coinvolti, provenienti dalle fila dei vari indirizzi tecnici: meccatronica, energia, elettronica, informatica, amministrazione-finanza e marketing, turistico. Gli studenti hanno molto apprezzato l’efficacia dell’evento e la possibilità di conoscere al meglio le possibilità future per la propria occupazione, mentre le aziende hanno espresso soddisfazione per la possibilità di incontrare concretamente le future leve di lavoratori da reclutare per la propria attività. I workshop aziendali costituiscono quindi, insieme a molti altri aspetti, uno dei punti strategici con cui il Vallauri raggiunge la sua alta efficacia nei risultati di impiego post-diploma (da tempo stabilmente prima scuola in provincia di Cuneo secondo le indagini Eduscopio della Fondazione Agnelli, sia nell’indirizzo tecnico che in quello economico).

“Si tratta di un momento strategico per il nostro istituto, che favorisce in modo concreto l’incontro tra le aziende dei vari settori produttivi, e i nostri giovani allievi, ormai in vista del diploma, un primo traguardo importante nel loro percorso di studi, ansiosi di mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore nel campo in cui hanno scelto di formarsi.” Ha commentato il preside del Vallauri, il prof. Paolo Cortese. “Una sinergia tra il mondo aziendale del territorio e la scuola che viene da molti auspicata, e che da noi è divenuta realtà, in un lavoro di grande collaborazione tra un corpo docente e una scena aziendale entrambi attenti a un passaggio cruciale, quello dalla scuola al lavoro, un ingranaggio da cui dipende il funzionamento efficace del sistema-paese.”

Molto positivo il contributo apportato dall’Ente camerale e da Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cuneo ai giovani che frequentano l’indirizzo turistico.

"Ho partecipato con entusiasmo a questa bella iniziativa perché l'orientamento è sempre più importante ed è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e formazione e spesso ne condiziona il successo - afferma il Presidente dell'Associazione Albergatori ed operatori turistici della Provincia di Cuneo Giorgio Chiesa - E' emerso l'apprezzamento degli studenti per l'iniziativa che ha consentito loro di conoscere meglio i possibili sbocchi professionali e confido che in futuro cresca il numero delle imprese presenti al workshop."