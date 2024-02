Viabilità: conferma dal vice ministro Rixi "Armo-Cantarana e Aurelia bis a Sanremo tra le priorità Anas"

“Il contratto di programma di Anas segna un importante aumento di spesa sulla rete stradale ligure che si estende per oltre 630 km. In particolare, per la prima volta, la Armo-Cantarana è stata inserita tra gli impegni di progettazione che potranno essere avviati entro la fine dell’anno per completare l’iter entro i primi mesi del 2026 e predisporre l’affidamento”.

Lo ha detto il vice ministro al Mit Edoardo Rixi, che prosegue: “Anche per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia, dopo decenni di attesa, è previsto l’avvio della progettazione a seguito della quale saranno avviati i cantieri. Per accorciare i tempi, nel frattempo Anas ha avviato le indagini geologiche e ambientali sul tracciato. Dalla nuova galleria sulla Aurelia a Capo Noli ai lavori sugli hub portuali di Savona e La Spezia fino ai cantieri in Valtrebbia, finalmente si passa alle parole ai fatti dopo anni di no”.