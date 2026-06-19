A Morozzo il gruppo alpini è in lutto per la scomparsa di Giuseppe “Beppe” Allione

Commosso cordoglio del gruppo alpini di Morozzo per la scomparsa di Giuseppe “Beppe” Allione a 74 anni.

Beppe, ex dipendente della Rosso Officine, è stato fin dalla nascita del gruppo una figura centrale della vita associativa degli alpini morozzesi. Riservato ma sempre disponibile, ha rappresentato un punto di riferimento costante nell’organizzazione delle attività del gruppo, dalle manifestazioni alle commemorazioni, fino alle gite sociali.

Nel suo lungo servizio, durato oltre quarant’anni come segretario, si è distinto per precisione, meticolosità e dedizione, qualità che gli hanno permesso di affiancare con continuità i diversi capigruppo succedutisi nel tempo.

Lascia la sorella Maria Rosa, madrina degli alpini e figura anch’essa molto legata al gruppo, con cui ha condiviso non solo la passione per le tradizioni alpine, ma anche numerosi momenti di vita.

I funerali si terranno lunedí 22 giugno alle ore 16:00 nella Chiesa Parrocchiale di Morozzo.