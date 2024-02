Bando microprogetti: un successo l'infoday in Camera di Commercio

Si è svolto martedì 6 febbraio, presso il Salone d’onore della Camera di commercio di Cuneo, un convegno organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Camera di commercio di Cuneo, con focus sul primo bando microprogetti, un nuovo strumento messo a disposizione dal programma Interreg France-Italia Alcotra 2021-2027.



L’incontro, a cui hanno partecipato numerose piccole e medie imprese, associazioni, rappresentanti di Amministrazioni comunali ed altri soggetti che, finora, non si sono affacciati al mondo dei finanziamenti europei, ha rappresentato l’occasione per incontrare gli Animatori del Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA della Regione Piemonte e dare spazio ad un interessante dibattito tecnico per sciogliere dubbi e rispondere a svariate domande.



Il cofinanziamento al 100% per i partner italiani, il budget compreso tra 25.000 e 75.000 euro, una durata limitata a 18 mesi, la gestione amministrativa più semplice sono sicuramente i punti di forza di questa nuova linea di finanziamento che faciliterà il coinvolgimento di nuovi soggetti con minore esperienza di cooperazione ma desiderosi di avviare relazioni con partner transfrontalieri.



I due ambiti di intervento attualmente aperti sono:

- Digitale

- Ambiente

con scadenza il 5 marzo prossimo.



In autunno sono previste altre due misure legate ai temi:

- Istruzione, formazione e bilinguismo

- Cultura e turismo



L'iniziativa si colloca all'interno delle numerose attività che l'Ente camerale segue nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea, per promuovere l'utilizzo di fondi comunitari in particolare con il programma di cooperazione transnazionale Interreg Spazio Alpino ed il programma di cooperazione transfrontaliero Alcotra France-Italia con i PITER (Piani Integrati TErritoriali):



• PITER ALPIMED+

• PITER PAYSAGE+

• PITER TERRES MONVISO+



ed i progetti singoli attualmente in corso (Progetto Goccia a Goccia e Progetto Mission Carb 0).



La Camera di commercio di Cuneo, rappresentata dal Segretario Generale, ha ospitato la presentazione, consapevole dell’opportunità che il bando Microprogetti offre alle imprese meno strutturate di avvicinarsi alla programmazione europea. Anche la Provincia di Cuneo, presente con il suo Ufficio Programmazione Europea, ha evidenziato come il microprogetto rappresenti un nuovo, importante strumento di cooperazione, con cui il territorio della provincia potrà arricchire la rete di relazioni e scambi con le aree d’Oltralpe. Per la Regione Piemonte, l'evento ha rappresentato un momento importante di collaborazione con le istituzioni locali, con l'obiettivo comune di favorire un coinvolgimento sempre maggiore degli attori del territorio nel Programma ALCOTRA.