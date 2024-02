Case di comunità di Alba e Bra: "I cantieri principali al via entro la tarda primavera"

Va avanti l'iter per realizzare la casa di comunità nell'ex Ospedale "San Lazzaro" e nell'ex ospedale "Santo Spirito di Bra. Ad approfondire lo stato dei lavori è Massimo Veglio, direttore generale dell'Asl Cn2: "Per entrambe le opere abbiamo incaricato i professionisti che entro fine mese ci presenteranno gli studi di fattibilità e i progetti, che saranno validati da un ente terzo già individuato, e poi saranno in messi in gara per la progettazione esecutiva. I cantieri principali che riguardano la demolizione e la ricostruzione partiranno entro la tarda primavera, ma abbiamo già impostato dei cantieri preliminari, come per esempio, quelli per la dismissione gli impianti medicali".

Le opere saranno finanziate attraverso risorse a fondo perduto (ex articolo 20) messe a disposizione dalla Regione Piemonte, ovvero un intervento da 46 milioni 451 mila euro, di cui 25 milioni 946 mila euro per il presidio di Alba e 20 milioni 505 mila euro per il presidio di Bra.