Lutto a Barge: è scomparso il professor Francesco Pezzimenti

Si sono tenuti nel pomeriggio di ieri (giovedì 8 febbraio) nella chiesa Stella Maris di Ferruzzano Marina – in Calabria - i funerali del bargese d’adozione Francesco Pezzimenti.



Classe 1979, Pezzimenti è scomparso sabato 3 febbraio a Barge per un malore improvviso. Immediato ma purtroppo infruttuoso l’intervento dei soccorsi. La salma, dopo i necessari accertamenti, è stata subito tradotta in Calabria per la tumulazione.



Insegnante all’alberghiero di Barge e avvocato civilista assieme al fratello Giuseppe (tributarista), era un grande amante della fotografia, che realizzava anche con l’ausilio del drone. In tanti, nelle due regioni che sono stata la sua casa, lo ricordano come un uomo intelligente, ironico e socievole.



Oltre al fratello lascia la moglie Vittoria, i genitori Romilda e Salvatore e i nipotini Salvatore e Giovanni.