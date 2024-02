A Ceva e Mondovì via ai corsi sull'abitazione SAB e HACCP per i locali

Le persone fanno spesso confusione tra l’Abilitazione SAB (ex REC) e l’Attestato HACCP ma si tratta di funzioni diverse tra loro come diversi sono l'impegno per ottenerli che la durata della loro validità.



Abilitazione SAB

Chi vuole avviare o rilevare un bar, una tavola calda, ma anche un negozio di alimentari o di prodotti per l'infanzia, deve ottenere appunto l’Abilitazione SAB (ex REC) e può farlo in tre modi:

- dimostrare di aver lavorato per almeno due anni negli ultimi 5 nel settore alimentare o della somministrazione,

- essere in possesso di un titolo di studio che esoneri dalla frequenza del corso,

- iscriversi ad un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Piemonte con esame finale di abilitazione in Camera di Commercio

Il corso di formazione inizia a fine febbraio a Ceva e si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 23 per un totale di 104 ore compreso l'esame. Per maggiori informazioni sul corso in avvio https://cfpcemon.it/v/formazione/abilitazione-alla-somministrazione-e-vendita-di-alimenti-e-bevande---sab



Una volta ottenuta l’Abilitazione SAB questa vale per sempre ma chi la utilizza effettivamente per un'attività è tenuto a seguire un corso della durata di 16 ore ogni "triennio". Il triennio in corso è 01/03/2022 - 01/03/2025, per ulteriori informazioni consigliamo di consultare il sito della Regione Piemonte regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/formazione-professionale-per-lesercizio-commercio-alimentare-somministrazione

Attestato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

L'attestato HACCP è invece un corso di formazione di breve durata sull’analisi dei rischi e punti critici di controllo che dev’essere frequentato da tutti gli operatori impiegati nelle aziende del settore alimentare.



Il primo corso HACCP disponibile si terrà a Mondovì il 27 marzo in orario diurno ed è possibile riservare un posto a questo https://cfpcemon.it/v/sicurezza-e-normativa/haccp



Per maggiori informazioni sui corsi del settore alimentare è possibile rivolgersi al Cfpcemon



Cfpcemon 0174701284 info@cfpcemon.it