Antenna 5G a Mondovì Rifreddo, revocata l'ordinanza, il sindaco: "La normativa non lascia scampo ai Comuni"

Non c'è margine di intervento per i sindaci che si oppongono all'installazione di antenne 5G nei loro comuni e così sarà anche per Mondovì dove, negli scorsi mesi, con ordinanza del sindaco, erano stati bloccati i lavori per l'installazione di un traliccio per telecomunicazioni a Rifreddo, richiesti dalla società milanese INWIT Spa (leggi qui).

"Le attuali disposizioni di legge, confermate anche attraverso le ultime norme approvate in Parlamento, ci impediscono di vietare l’installazione di antenne. Pertanto, su suggerimento del legale al quale ci siamo rivolti, ho revocato l'ordinanza che bloccava l'installazione di un palo in strada dei Pignolli" - spiega il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo che non ha potuto fare altro che revocare l'ordinanza che bloccava i lavori.