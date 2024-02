Sismia Spertino: "Avanti tutta per portare 'Trinità ad un'altra velocità'"

A due mesi dalla mia dichiarazione di candidatura, il gruppo si sta sempre più formando e lavorando insieme con entusiasmo ed energia.



I temi da affrontare sono tanti e tutti ci toccano da vicino, li stiamo studiando per arrivare ad una sintesi che poi sarà il nostro programma elettorale. Vogliamo applicarci sin da subito perché le parole non rimangano solo parole scritte, ma diventino fatti.



La voglia di fare è tanta e al primo posto dei nostri comuni obiettivi ci sono Trinità e i trinitesi, la squadra sta lavorando in sinergia sul territorio per portare “Trinità ad un’altra velocità”.

Venerdì 9 febbraio, ho incontrato il Vice Ministro dell’economia e delle finanze On prof. Maurizio Leo, i suoi sono stati insegnamenti preziosi che mi aiuteranno nella buona gestione delle risorse comunali, quindi nell'utilizzare il bilacio del Comune per il bene di tutti i trinitesi e non per interessi propri.



Al lavoro per portare Trinità ad un'altra velocità.