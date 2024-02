In Granda tornano i raduni dedicati alle Fiat 500: primo appuntamento con “Un Borgo di Cioccolato”

Anche quest'anno in Granda sono previsti diversi raduni dedicati alle Fiat 500, aperti a tutti quelli che possiedono una Fiat 500 (o derivate) prodotte dal 1957 al 1975.

Il 1° raduno in calendario sarà il 3 marzo in occasione di “Un Borgo di Cioccolato”, organizzato dal Coordinamento di Cuneo in collaborazione con l'Ente Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, con il Patrocinio del Fiat 500 Club Italia.

Le iscrizioni del possono essere effettuate nei giorni precedenti telefonando a Claudio Bernardi al numero 334 936 88 66, oppure il giorno stesso (ma non sarà garantito il posto per il pranzo al ristorante convenzionato “Casa Ferrer “ di Borgo San Dalmazzo essendo disponibili solo 60 coperti).

Il ritrovo è dalle ore 10 alle ore 14.30 a Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto, davanti a Palazzo Bertello, dove già dal giorno precedente inizierà una due giorni dedicata interamente a fare e mangiare cioccolato. Ci saranno infatti dimostrazioni, show cooking, laboratori, esposizioni, vendita e competizioni nella Fabbrica di cioccolato borgarina, ma soprattutto imperdibili sculture, quest'anno tutte a tema motori, che verranno giudicate dal pubblico. All'inaugurazione verrà svelata anche la grande opera principale proprio raffigurante la mitica Fiat 500.

Alle 15.30 le auto lasceranno la zona espositiva per un breve tour della città, passando nelle strade più esterne visto che la fiera coinvolgerà anche il centro storico.

Giusto il tempo di farsi ammirare e si ritornerà per le 17.00 circa, per poter assistere alla premiazione delle sculture di cioccolato.

Chi prenoterà entro il 29 febbraio (salvo esaurimento dei 60 posti) potrà pranzare al Ristorante Casa Ferrer al prezzo convenzionato.