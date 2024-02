Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio, in una rotonda di via Vittorio Emanuele II a Sommariva del Bosco dove un'auto si è cappottata per fortuna senza gravi conseguenza per gli occupanti del mezzo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Sommariva per la messa in sicurezza del mezzo, oltre all'ambulanza del 118.