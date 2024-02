Cherasco, apertura straordinaria del Museo della Magia con “Invito al sogno”

L’appuntamento da non perdere è fissato per sabato 17 febbraio, alle ore 18.30, con un ricco programma di sorprese curiose e divertenti: visita guidata con il Mago Sales (creatore e ideatore del museo della magia); animazioni magiche e spettacolo con Marco Aimone (presidente del circolo magico "Amici della magia di Torino" e campione internazionale di magia da tavolo); consumazione magica al termine della manifestazione.

Prenotazione e pagamento anticipati: pagamento via Internet al link: INVITO AL SOGNO - Ticket-On-Line (museodellamagia.org) o via Banca a Fondazione Internazionale della magia Iban: IT59L0200846200000106839733, mettendo come causale: “Invito al sogno” e di farci avere, via mail a eventi@museodellamagia.it la ricevuta del pagamento.