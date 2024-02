E' mancata Teresa Maruca, da anni aveva rilevato il ristorante "Lisetta" di Erli

E' venuta a mancare all'età di 77 anni Teresa Maruca, storica dipendente e divenuta poi titolare del ristorante "Lisetta" di Erli che ha curato da quando aveva appena 15 anni sino all'ultimo giorno della sua vita. Un malore l'ha strappata ai suoi cari nei giorni scorsi.

Teresa col suo ristorante era conosciutissima non solo nell'entroterra ingauno ma anche nel Ponente Ligure e in Piemonte. Per i piemontesi che scendevano in Riviera utilizzando la strada del San Bernardino (Garessio-Albenga), il suo ristorante e l'adiacente negozio di alimentari erano una tappa obbligata per ristorarsi e godersi un pasto genuino. Ultimamente il suo lavoro nell'esercizio si era un po' rallentato per l'età, ma era sempre presente ad aiutare e dare consigli ai nuovi giovani gestori.

I funerali verrano celebrati mercoledì 14 febbraio alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina, ad Erli. Il Santo Rosario verrà recitato martedì 13 alle ore 21 presso l’abitazione (sopra al ristorante “da Lisetta, ad Erli).

Lascia il figlio Alberto Delfino, presidente Lions della Vallate Ingaune e segretario del circolo di Fratelli d'Italia di Albenga.

“È con profondo dolore che apprendo la triste notizia della scomparsa di Teresa Maruca, madre di Alberto Delfino, segretario del circolo di Fratelli d'Italia di Albenga. La comunità ingauna ricorderà per sempre la passione e la dedizione con cui Teresa ha gestito il ristorante di Erli, da Lisetta, insieme ai suoi figli. A nome di tutta la coalizione, desidero rivolgere il mio pensiero ad Alberto in questo momento particolarmente difficile. L'intero centrodestra di Albenga si unisce nell'affetto a tutta la famiglia, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Lo dichiara Nicola Jacopo Podio, candidato sindaco del centrodestra albenganese.