Giornata del farmaco: 534 medicinali raccolti per la missione di padre Miraglio ad Haiti

Donati 534 farmaci alla missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti. È il risultato straordinario della raccolta borgarina legata alla XXIV “Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco”, manifestazione che cade a febbraio e invita i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio. L'evento si è svolto da martedì 6 febbraio a lunedì 12 febbraio. L'anno scorso ne erano stati raccolti 440.

È il quinto anno che la Farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo, nel quartiere di Gesù Lavoratore, aderisce al progetto donando tutti i farmaci al padre camilliano di origini borgarine.

“Un grandioso gesto di carità. Tante persone entravano in farmacia soltanto per donare”, commentano i volontari.

Nel fine settimana padre Miraglio ha anche presenziato al banco di raccolta in farmacia. Si trova attualmente in Italia per un periodo di vacanza e riposo, ma presto tornerà in missione ad Haiti che è casa sua da oltre 20 anni.

Sull'isola è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia, e ad agosto scorso è diventato parroco della Madonna del Perpetuo Soccorso, una comunità di quattromila anime isolate in montagna.