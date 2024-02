Consiglio provinciale fuori sede a Torre Mondovì con riconoscimento al sindaco Taravello

Il Consiglio provinciale di giovedì 8 febbraio si è svolto fuori sede a Torre Mondovì, nella sala dell’ex Confraternita dei Disciplinanti in frazione Piazza. Approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno.

Tra gli argomenti portati sul tavolo il via libera allo schema di statuto dell’associazione Tra.i.l. Cuneo (Trasporti, infrastrutture, logistica Cuneo) promossa dalla Camera di Commercio di Cuneo alla quale la Provincia aderirà. L’associazione si prefigge lo scopo di esercitare attività mirata alla valorizzazione, sviluppo e innovazione del sistema della mobilità, della logistica e delle infrastrutture per il trasporto del quadrante sud-ovest del Piemonte, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della provincia di Cuneo considerate nell’ambito delle interconnessioni con i territori limitrofi. L’ente Provincia, in quanto sovracomunale, è stato coinvolto nella costituzione dell’associazione per fornire il proprio apporto tecnico, scientifico ed economico, in qualità di socio.

Approvato all’unanimità anche lo schema di accordo per l’adesione alla piattaforma collaborativa del progetto “Province&Comuni” tra la Provincia di Cuneo e l’Unione Province d’Italia (Upi). Il progetto intende definire e sostenere le azioni e gli interventi delle Province per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale attraverso la messa in opera di un sistema di servizi a supporto dei Comuni, che garantiscano maggiore efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione locale. La finalità generale è quella di migliorare la capacità amministrativa delle Province e degli enti locali, sulla base della legge 56 del 2014 che, tra le altre cose, assegna alle Province un ruolo di supporto dei Comuni del territorio.

Nel corso dei lavori è stata approvata anche la dismissione al Comune di Savigliano di un tratto di strada provinciale 662 compreso tra la rotatoria ad intersezione con la strada provinciale 7 sino all’attuale centro abitato. Il tratto di strada, lungo 620 metri, attraversa infatti il centro abitato e non più rispondente all’uso e alla tipologia di collegamento proprio delle strade provinciali. Questo tratto da dismettere, infine, è già stato recentemente riasfaltato e sistemato da parte della Provincia ed è in ottime condizioni che non richiedono interventi di manutenzione straordinaria a breve termine.

La riunione a Torre Mondovì ha permesso al presidente Luca Robaldo e ai consiglieri provinciali di assegnare un riconoscimento al sindaco Gianrenzo Taravello per il suo lungo impegno amministrativo prestato per tanti anni di servizio della comunità locale.