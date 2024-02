Bullizzato da dei ragazzini, un dodicenne finisce al "S. Croce" di Cuneo

Insulti, prese in giro, ma anche manate e spintoni: questo il trattamento che ha investito un bambino di 12 anni – di origine africana - nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio, subito dopo l’uscita da scuola. Attori della violenza altri due o tre ragazzini più o meno suoi coetanei.



Secondo le informazioni rese pubbliche a seguito dell’evento il bambino è stato portato al “S. Croce” di Cuneo dai genitori: per lui, lievi contusioni ma un ricovero nel reparto di Pediatria dato lo stato di profondo choc rilevato. Attualmente l’intera famiglia è assistita da un’èquipe di psicologi.



Proprio dai medici è scattata la segnalazione all’ufficio di Polizia interna alla struttura, quindi il coinvolgimento della Questura. L’intero procedimento è stato passato al Tribunale dei Minori di Torino – che ne conserva la competenza esclusiva - con apposita segnalazione. I responsabili – tutti con meno di quattordici anni – non saranno imputabili di alcunché.