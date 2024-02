Incidente sulla Saluzzo-Savigliano: un'auto esce di strada

Incidente stradale nella mattinata di oggi (mercoledì 14 febbraio).



Coinvolta un’unica automobile, in transito lungo la Saluzzo-Savigliano e finita fuori dalla sede stradale per cause e con dinamica ancora da determinare. Si segnala un’unica persona ferita, identificata con un codice verde.



Sul posto la Polizia locale, l’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco.