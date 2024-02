All'aeroporto di Cuneo un corso per affrontare la paura del volo

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso per vincere la paura di volare organizzato da Cuneo Airport e DASTYFLYSIM. Forti del successo degli anni precedenti, nel 2024 saranno due le date disponibili: il 2 marzo e l’11 maggio.

L’obiettivo del corso è di imparare a gestire l’aerofobia, ovvero la paura del volo: un disturbo d’ansia generalizzato che può colpire indistintamente uomini, donne e bambini, di qualsiasi età e che può avere cause molteplici e variabili a seconda del soggetto. Nonostante l’aereo sia il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, si tratta di una paura molto comune che può andare a interferire con la sfera sociale e lavorativa di chi si trova a fare i conti con questo tipo di disagio.

Ad accompagnare coloro che vogliono provare a capire e a vincere la paura di volare ci saranno l’ingegner Pietro Luigi Rinaldi, pilota di Aviazione Generale con una lunga esperienza come Safety Manager di scalo, formatore e training manager presso il centro di simulazione professionale DASTYFLYSIM e dalla dottoressa Cristina Franchetti, Psicoterapeuta e Formatrice.

Il seminario, della durata di mezza giornata, si articola in una fase introduttiva in cui vengono fornite informazioni generali sul volo e sulla paura di volare. Successivamente, attraverso un’attività di gruppo, vengono approfonditi gli aspetti più psicologici del disturbo, così da acquisire gli strumenti per gestirlo. Viene data anche la possibilità di fare esperienza delle fasi precedenti all’imbarco e di assistere alle operazioni sottobordo. Quest’anno, per la prima volta, si potrà provare l’esperienza del volo attraverso i visori per la realtà virtuale.

Per la partecipazione al corso, che si terrà presso l’Aeroporto di Cuneo, è richiesto un contributo di 60 euro a persona. Le iscrizioni per la giornata di sabato 2 marzo sono già aperte: attraverso la pagina dedicata del sito di Cuneo Airport aeroporto.cuneo.it/corso-sulla-paura-di-volare è possibile iscriversi scegliendo se frequentare la mattina (con orario 9-13) o il pomeriggio (con orario 14-18) e trovare le informazioni per il pagamento. Tutti gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma con i dettagli relativi alla loro partecipazione.