Via libera al progetto di riqualificazione energetica del Liceo Classico e Scientifico “Pellico Peano” di Cuneo

Con decreto del presidente Luca Robaldo la Provincia ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica e economica per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della manica di corso Giolitti del Liceo Classico e Scientifico “Pellico Peano” di Cuneo per un importo totale di 1.732.475 euro.

Si tratta di un progetto in continuità e collegato a quanto già si sta realizzando per il miglioramento sismico dell’edificio, cantiere per un costo di circa 2.800.000 che procederà parallelo senza cambiamenti né rallentamenti. Qui sta lavorando la ditta Piccolomini di Torino e, all’interno di questo progetto antisismico principale, è prevista la ricostruzione del tetto dell’edificio storico, escluse le palestre. Sviluppando il cantiere e verificando lo stato dei locali si è ritenuto di dare completezza all’intervento attivando un secondo progetto rivolto all’efficientamento energetico della scuola e finanziato con contributo Gse.

Il nuovo progetto della manica di corso Giolitti è finalizzato a raggiungere l’obiettivo Nzeb del fabbricato e i lavori consistono nella sostituzione dei serramenti, nella realizzazione del cappotto interno, nell’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della palestra centrale, nonché nell’installazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata e nella sostituzione del sistema di riscaldamento mediante circuiti radianti a pavimento al piano terreno e ammezzato, e circuiti radianti a soffitto al piano primo e secondo.

Il piano economico del progetto raggiunge la somma di 1.732.475 euro, di cui 1.471.952 euro a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a 30.930 euro) e 260.522 euro a disposizione dell’amministrazione.