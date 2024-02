Omicidio Nada Cella: in corso l'udienza preliminare. Si decide sul rinvio a giudizio della maestra di Cuneo

È in corso in queste ore in Tribunale a Genova l’udienza preliminare con la quale il Gup Angela Nutini dovrà decidere se Annalucia Cecere deve essere rinviata a giudizio e quindi dovrà affrontare un processo per difendersi dall'accusa di essere l'assassina di Nada Cella. In tribunale è presente anche Silvana Smaniotto, madre della vittima: “Oggi è un giorno triste”, ha detto ai giornalisti presenti.

Insegnante residente a Mellana di Boves, l'indagine ora a carico della Cecere è stata riaperta dopo 28 anni dalla sua archiviazione. L'omicidio, noto come il "delitto di via Marsala", ad oggi, non è ancora stato risolto e potrebbe rimanere senza colpevoli e chiudersi con un "non luogo a procedere". Quel che di certo c’è è solo l’uccisione della giovane impiegata, che il 6 maggio 1996 venne ritrovata priva di vita nell’ufficio del commercialista di Chiavari per cui lavorava, Marco Soracco, riversa sul pavimento dopo essere stata colpita alla testa con un oggetto pesante.

Con quella riguardante Annalucia Cecere, cui la Procura ligure contesta l’omicidio aggravato, le richieste di rinvio a giudizio presentate dal pubblico ministero Gabriella Dotto interessano anche lo stesso commercialista e la madre del professionista, Marisa Bacchioni, accusati di aver coperto l’insegnante per tutti questi anni e aver dichiarato il falso in sede di interrogatorio: secondo le ipotesi formulate dalla pubblica accusa, infatti, madre e figlio sarebbero stati a conoscenza del fatto che a uccidere la giovane sarebbe stata proprio la Cecere ma l’avrebbero protetta per non far scoprire un presunto giro di denaro.

Assente oggi in aula, per la maestra di Mellana di Boves parleranno i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini. Per madre e figlio, invece, è presente il legale Andrea Vernazza.