Per cause in via di accertamento, si è sviluppato un incendio in una stalla di maiali in via Casalgrasso a Racconigi. Si tratta di un capannone di circa 1000 metri quadri che ospitava maialini.

L'allarme è scattato intorno alle 7.30 di questa mattina, sabato 17 febbraio.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Racconigi con quattro mezzi.

Gran parte degli animali è stata salvata dalle fiamme. Nessuna persona coinvolta.