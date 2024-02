Acda, danneggiata la condotta principale dell'acquedotto di Cuneo: frazioni senza acqua [VIDEO]

AGGIORNAMENTO: Alle 14:15 verrà chiuso l’acquedotto di Cuneo per un danneggiamento subito dalla condotta portante di alimentazione. Due squadre stanno intervenendo per accertare l’entità del danno. Questo tipo di condotte passa in profondità e solo al termine degli scavi si potrà capire l’entità del danno.

Per quanto riguarda il comune di Cuneo, le zone che saranno interessate dalla chiusura sono San Rocco Castagnaretta, l’oltrestura – nelle frazioni di Madonna dell’Olmo, Confreria, San Pietro del Gallo, Passatore, Ronchi e Roata Rossi – e l’oltregesso, nelle frazioni di Borgo Gesso, Bombonina e Madonna delle Grazie. Saranno disalimentati gli acquedotti della frazione Bosco di Busca (comune di Busca) e della frazione Roata Chiusani (comune di Centallo).

L’altipiano di Cuneo – per adesso – non sarà interessato da chiusure mentre potrebbe verificarsi un calo di pressione dovuta all’apertura di alcuni bypass per favorire il deflusso parziale d’acqua in favore delle zone disalimentate.

Previsto un aggiornamento alle 18:00.





A Borgo San Dalmazzo, nel corso della mattinata di oggi 19 febbraio, una ditta che sta lavorando per la posa della fibra, contestuale ai lavori in corso per il teleriscaldamento, ha danneggiato la condotta principale dell'acquedotto di Cuneo.

Sono in corso gli scavi da parte dei tecnici di ACDA, ma al momento non si conosce l'esatta entità del danno alla condotta né i tempi di risoluzione del problema.

Per adesso pare che la mancanza d'acqua riguardi le frazioni di San Rocco, alcune zone dell'Oltrestura e alcune frazioni dell'Oltregesso, in particolare Madonna delle Grazie e Borgo San Giuseppe.

Al momento non risulta coinvolto l'altipiano, ma è probabile che, per effettuare i lavori di riparazione della condotta, l'acqua venga chiusa e tutto il capoluogo possa restare temporaneamente senza acqua.

