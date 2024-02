Le strutture del Michelin Sport Club di Cuneo a disposizione degli ospiti di sette Centri Diurni

Per il secondo anno consecutivo l’associazione Michelin Sport Club di Cuneo mette a disposizione del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese le sue strutture e i suoi istruttori per realizzare un progetto a favore degli utenti con disabilità, in particolare quelli che frequentano i Centri Diurni, per consentire loro di svolgere attività sportive in un ambiente accogliente, dotato delle migliori tecnologie e mettendo a disposizione tecnici con esperienza e competenza di altissimo livello.

L’attività che si svolge settimanalmente da ottobre 2023 e che terminerà a maggio di quest'anno, vede coinvolti i gruppi provenienti da sette centri diurni, due centri residenziali, alcuni utenti del progetto “In Itinere” per post-traumatizzati e dello Spazio temporaneo per l’autismo. Come sempre gli ospiti, le loro famiglie e gli operatori hanno dimostrato di gradire moltissimo questa occasione di sport e amicizia, grazie alla ormai collaudata coppia di istruttori che con cura e sensibilità sa approcciarsi alle diverse abilità e caratteristiche dei partecipanti.

I risultati che si ottengono vanno ben oltre ciò che si immaginava: si stanno scoprendo e valorizzando capacità che non si pensavano possibili prima di iniziare e i progressi che i fruitori dimostrano sono evidenti.

Le parole d’ordine che ci accompagnano in questo percorso sono Accoglienza, Disponibilità, Entusiasmo, Sport, Amicizia, Divertimento.

"Un grazie di cuore all’Associazione Michelin Sport Club Cuneo - scrive in una nota il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - e al Direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo Simone Rossi che promuovono e sostiene in tutti i modi questa iniziativa con generosità e coraggio".