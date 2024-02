Carlevè 'd Mondvi: domenica 25 febbraio la grande sfilata di carri e gruppi

Dopo il grande successo di pubblico del primo evento nel Centro storico della scorsa domenica febbraio il carnevale di Mondovì è pronto a fare il bis con la sfilata dei carri allegorici di domenica 25 febbraio apartire dalle 14.30.

"La sfilata dei carri rappresenta storicamente uno degli eventi clou degli appuntamenti carnevaleschi – evidenzia Andrea Tonello presidente della Famija , Monregaleisa 1949, ente che organizza il carnevale di Mondovì in collaborazione con il Comune - Questo vale anche per il Carlevé 'd Mondv. Abbiamo quindi scelto questa data per poter proporre una sfilata il più possibile di qualità che valorizzasse sia i maestosi carri che i gruppi maschera. Ci auguriamo che i nostri sforzi supportati dagli Enti locali e dai nostri amici sponsor siano apprezzati e che in città si possa godere di un evento di alto livello".

Una giornata che si preannuncia ricca di contenuti e di eventi.

La grande sfilata di domenica febbraio tornerà sul tradizionale circuito “ad anello” a Mondovì Breo, totalmente transennato e improntato alla massima sicurezza per pubblico. La partenza è prevista da corso Statut, dopodiché il coloratissimo serpentone si snoderà verso il ponte Nazionale (quello della fontana del girotondo dei bambini e risalirà in via Durando per poi ridiscendere via Malfatti, transiterà sul ponte della Madonnina ed infine – attraverso corso Statuto – giungerà all'arrivo in prossimità di piazzetta Levi dove sarà posizionato il palco per la giuria e le , autorità Per il pubblico non sono previste tribune o altre strutture per lo stazionamento .

I partecipanti

Come detto tra i protagonisti di domenica febbraio a Mondovì non ci saranno solo i grandi carri - sia locali che provenienti da tutto il Piemonte opere di ingegno di artigianato di tecnica e di fantasia - ma anche i gruppi mascherati che valorizzano il territorio e la voglia di mettersi in gioco e bande musicali e gruppi folkloristici sempre vivacissimi per un grande numero di sfilanti su tutto il percorso pronti ad animare una grande giornata di festa. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti (il preciso ordine di sfilata verrà fornito il giorno della manifestazione ).

Carri allegorici 10: il carro del Moro da Mondovì; da Scalenghe “Il suono della rinascita”; da Nichelino “Torneremo a rivedere le stelle”; da Roletto “Il volto della pazzia”; da Racconigi “L'altro mondo”; da Piobesi Torinese “Cerca ora la felicità”; da Centallo, da Fossano “Non puoi essere 'solo' di latta”; da Villafalletto “Il ritorno di Attila”; da Luserna “L'ultimo viaggio”; da Mondovì (Ass Fiori di bambù) “Incubo”.

Gruppi mascherati 9: il Moro la Béla Monregaleisa la Corte e i menestrelli; i “Piccoli Mori” e le “Piccole Béle”; le maschere rappresentative di altri carnevali; da Bastia Mondovì , Villero Beach “La Pantera Rosa”; da Mondovì “Cantine Bonaparte e i suoi moschettieri”; da Farigliano “Farigliano Hawaiano”; da Mondovì S Anna Avagnina “Indovina chi è il mascherato?”; da Villanova Mondovì Roracco “Al Parco Safari”.

Gruppi folkloristici e Bande musicali 5: la Banda musicale di Mondovì; gli sbandieratori di Alba Borgo Moretta; i magnin di Piasco; i Timbales; i trampolieri in apertura sfilata .

Mongolfiere street food e informazioni utili

Domenica si rinnoverà 25 il connubio vincente tra il Carlevé 'd Mondvì e le mongolfiere, divenute ormai simbolo della città. Il pilota John Aimo sarà presente con la mongolfiera della Città di Mondovì (ovviamente condizioni meteo permettendo) insieme ad altri collaboratori e ad altri palloni per il sorvolo e il lancio di coriandoli sulla sfilata uno: spettacolo nello spettacolo.

A terra a “vigliare” sulla sfilata ci sarà ovviamente , il “GigaMoro”, la struttura gonfiabile alta oltre venti metri che riproduce le fattezze del Moro di Mondovì posizionata, di fronte ai portici in corso Statuto. Sin dal mattino poi peri più golosi presso piazza Cesare Battisti sarà attivo lo street food .

In merito all'assistenza sanitaria saranno presenti tre ambulanze di cui una medicalizzata posizionate in via Marcon,i in via Einaudi e presso il ponte della Madonnina. L’assistenza sanitaria sarà garantita anche da due squadre messe a disposizione dal Comitato locale della Croce Rossa. Saranno posizionate quattro batterie complete da tre elementi di servizi igienici lungo il percorso della sfilata. Per qualsiasi informazione in loco sarà possibile rivolgersi ai gazebo di fronte ai , portici di corso Statuto.

La premiazione

Il Carlevé non è solo spettacolo passione divertimento ma anche una gara che mette in competizione l'estro l'abilità la fantasia e la vivacità di chi partecipa. Pertanto al termine della sfilata di domenica febbraio si terrà la premiazione, ovviamente nel “quartier generale delle feste”, ossia la Cà del Moro (presso il Dancing , Christ in via Tanaro a Mondovì)

L'evento programmato a partire dalle ore 21 è ad ingresso gratuito; solo per gli sfilanti è previsto un'apericena (al costo di 5 euro) su prenotazione a partire dalle , 19.30.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni tel 0174 552192, mail esedramondovi@gmail com - segreteria@famija it; sito internet www. carnevalemondovi it