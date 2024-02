Buon compleanno Afp!

Sono trascorsi settant'anni da quando Afp ha aperto le sue porte al servizio della comunità locale. Era il 1954, quando don Michele Rossa, definito il “don Bosco della Val Maira”, decide di creare a Stroppo un “centro di addestramento al lavoro” diventando in breve tempo il riferimento per molti giovani durante gli anni della ripartenza dopo il secondo conflitto mondiale. Settant'anni di passione, impegno e dedizione nell'offrire servizi di formazione, lavoro e sviluppo territoriale che hanno plasmato il tessuto sociale ed economico del nostro territorio.

Un calendario di eventi per celebrare l'eccellenza

Per celebrare questo grande traguardo, Afp ha realizzato un calendario di eventi straordinari: dalle conferenze informative alle sessioni di networking, ogni appuntamento sarà per addetti ai lavori, esperti del settore e ospiti un'opportunità per riconnettersi con le radici del territorio, esplorare nuove frontiere e rafforzare i legami con la comunità.

Primo appuntamento giovedì 22 febbraio 2024, alle ore 17.30, a Cuneo nello Spazio Incontri della Fondazione CRC [via Roma 15]. Un’opportunità per riflettere sulle dinamiche di sviluppo del territorio e sulla rete degli stakeholders che ogni giorno collaborano con noi per fornire e migliorare i nostri servizi. Gli interventi di Franco Arminio - poeta, scrittore, documentarista, antropologo o “paesologo”, come ama definirsi; ispiratore e punto di riferimento di molte iniziative contro lo spopolamento dell’Italia interna - e Matteo Tolosano - giovane scienziato del clima nato a Dronero - arricchiranno il confronto offrendo interessanti spunti di riflessione.

Un evento speciale dedicato al nostro territorio e alle sue dinamiche di sviluppo. Sarà un'occasione unica per esplorarne le molteplici prospettive, per discutere delle sfide e delle opportunità che ci attendono e per rafforzare la rete di stakeholder pronti a collaborare per fornire e migliorare i servizi rivolti alla produzione di iniziative e opportunità di valore.

Seguiranno altri due grandi eventi: il 21 marzo, a Verzuolo, con focus sul tema del lavoro; il 12 aprile, a Dronero, si terrà invece il convegno dedicato alla formazione professionale.

L’obiettivo degli appuntamenti: mettere in luce l'importanza della rete degli stakeholder, una comunità di persone, imprese e istituzioni che collaborano ogni giorno per fornire e migliorare i servizi del nostro territorio. Proprio attraverso questa collaborazione sinergica è possibile rivelare tutte le prospettive ricche e le opportunità di valore che il nostro territorio ha da offrire.

In questo momento di celebrazione, Afp esprime la sua più profonda gratitudine e riconoscimento a tutte le persone e le attività che hanno condiviso le proprie esperienze e conoscenze in questi settant'anni di storia. Un grazie speciale per il sostegno, la fiducia e l’impegno nel contribuire alla missione di creare un futuro migliore per tutti.

Seguendo e alimentando una preziosa cultura della gratitudine e del dono, Afp riconosce che è solo attraverso il dare che possiamo ricevere in abbondanza, continuando questo lungo viaggio verso l'eccellenza, guidati dall’impegno a costruire una comunità più forte, più inclusiva e più prospera per le generazioni a venire.

Un logo speciale

Per celebrare questi primi 70 anni, Afp ha realizzato un nuovo logo che accompagnerà questo anno di festeggiamenti. Uno strumento in più per raccontare la storia anche attraverso le immagini. Afp prende forma nel disegno di Don Rossa sulla sua Vespa; nel Ponte del Diavolo di Dronero, che ci ricorda dove tutto è nato e rappresenta una delle sedi dei nostri centri; nel profilo familiare del Monviso, custode del nostro territorio; nel Castello di Verzuolo e nel Viadotto Soleri (o Ponte Nuovo) dove sorgono gli altri due centri e i ragazzi, veri protagonisti di questo incredibile viaggio.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

0171.912013

70@afpdronero.it