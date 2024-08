La pop art protagonista a Mondovì con la mostra di Andy Warhol 'Influencer' [FOTO]

Precursore di tendenze, Andy Warhol è stato influencer, prima ancora che questo termine venisse coniato, rendendo oggetti quotidiani opere d'arte e conquistando il grande pubblico.

Questo il fil rouge della mostra, curata da Gianfranco Rosini, fondatore della collezione Rosini Gutman, organizzata con il patrocinio della Città di Mondovì, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte in collaborazione con Associazioni culturale Be Local, Associazione Insieme e Ordine dei Cavalieri delle Langhe con il sostegno della Fondazione CRC.

Si è aperta ufficialmente oggi pomeriggio l'esposizione nell'ex Chiesa di Santo Stefano a Breo, che sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

La mostra, organizzata in grandi aree tematiche, permette di seguire l'evoluzione artistica di Warhol attraverso diverse fasi della sua carriera: Esordi come Grafico (Anni Quaranta e Cinquanta) e Prime sperimentazioni artistiche e ritratti delle famose rock star dell'epoca, che testimoniano il suo talento precoce nel catturare l'essenza delle celebrità e della cultura popolare.

Serigrafie Iconiche: Ritratti di Marilyn Monroe, Elvis Presley ed Elizabeth Taylor, opere che hanno segnato un'epoca e rappresentano il culmine della sua abilità tecnica. La serie dei barattoli di zuppa Campbell's, una provocazione artistica che ha sfidato le convenzioni dell'arte e della cultura consumistica.

Produzioni degli Anni Settanta e Ottanta: Immagini dedicate alla rivista "Interview", fondata dallo stesso Warhol nel 1969, che riflettono il suo ruolo di trendsetter e il suo legame con il mondo della moda e dello spettacolo.

Area Musicale: Copertine originali e ascolto di brani di autori come David Bowie, Lou Reed e i Velvet Underground, artisti profondamente influenzati da Warhol, che ha saputo coniugare arti visive e musica in un modo unico e innovativo.

Angolo Letterario: libri dedicati all'artista per approfondire il contesto culturale e sociale in cui ha operato, offrendo una panoramica completa sul suo impatto duraturo nel mondo dell'arte e oltre.

“Grazie a tutti i presenti e agli organizzatori oltre all’assessore alla Cultura Francesca Botto e a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che sono presenti all’inaugurazione di questa mostra così importante. - ha detto in apertura il sindaco, Luca Robaldo - "Questa esposizione è un tassello in più per la restituzione di un luogo importante per la città come la ex chiesa di Santo Stefano, che ha già ospitato la mostra sul Barocco e Caravaggio registrando numeri importanti. Un lavoro di squadra con gli stakeholder del territorio. L’obiettivo è quello del lavoro di squadra per valorizzare e far conoscere l’anima della Città”.



“Mi aggiungo ai ringraziamenti del sindaco, con un particolare grazie a Be Local. - ha detto l’assessore alla Cultura, Francesca Botto - “Oltre 10 mila passaggi per la mostra di Caravaggio e del Barocco, dati che ci hanno positivamente stupiti. La volontà di Be Local iniziale era quella di proporre mostre itineranti, ma poi hanno deciso di fermarsi a Mondovì e così è nata l’idea di portare qui la mostra di Andy Warhol. Un lavoro svolto in sinergia con le scuole, associazione commercianti e guide turistiche. In autunno ci sarà poi un gestore per la chiesa della Missione, Torre civica e Tunnel della Quinta Armata”.



“Una mini antologica che racconta il lavoro che Andy Warhol ha realizzato in trent’anni - ha spiegato il curatore Gianfranco Rossini - quando ho iniziato a collezionare sue opere avevo 12 anni, opere dei miei genitori e poi ho proseguito. Questa mostra sarà messa anche online e verrà fruita in tutto il mondo”.



“Un’ottima sinergia e sarà nostra intenzione organizzare una serata per i commercianti in modo da legare attività e mostra - ha aggiunto Mattia Germone, presidente di AscCom Confcommercio Mondovì e associazione “La Funicolare” - Grazie per questa bella iniziativa a favore di tutta la Città”.



“La nostra collaborazione nasce da un’idea di Be Local di portare mostre sul territorio - ha dichiarato Marcello Cavallo, presidente associazione Insieme che ha portato anche il saluto dei Cavalieri delle Langhe - Abbiamo proposto Mondovì e hanno deciso di scommettere sulle potenzialità del nostro territorio. Il nostro scopo è far sì che la mostra sia un volano con il territorio”.



In chiusura l’intervento dell’architetto Gianni Arnaudo che ha disegnato il divano a forma di bocca è opera sua e dei del team di studio65: “Non sapevamo che fosse stato scelto per l’allestimento della mostra, per noi è un onore e una grande sorpresa. È del 1971, uno dei primi oggetti pop nel mondo del design”.



In chiusura l'intervento di Silvia Allochis dello studio Leonardo, che ha realizzato due fotografia dedicate alla Città di Mondovì con focus sulle mongolfiere e sul carnevale di Katia Rossi in rappresentanza della azienda Saluzzese E-Viso, che ha collaborato con installazioni tecnologiche per poter fruire al meglio delle opere esposte.

INFO E ORARI

Orari di Apertura Estivo (fino al 15 settembre):

Lunedì: Chiuso

Da Martedì a Venerdì: dalle 16:00 alle 20:00

Sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00

Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Orari di Apertura Straordinari:

Giovedì 15 agosto: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Biglietti: OPEN 12,00€, INTERO 10,00€, RIDOTTO 8,00€ (Over 65, giornalisti, insegnanti, guide turistiche, Forze dell’ordine e accompagnatori disabili), RIDOTTO 6,00€ (Gruppi da minimo 10 persone, Under 18, studenti universitari, Abbonamento Musei), SCUOLE 4,00€ - gratuito per insegnante accompagnatore, GRATUITO per bambini Under 6, diisabili.