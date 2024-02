Anche la Liguria perde la pazienza: il comitato "Liguria Paca" organizza un presidio sul lato francese del Colle di Tenda

Per il prossimo 27 febbraio, il comitato ‘Liguria Paca’ ha organizzato per le 11 un presidio sul lato francese del tunnel del Colle di Tenda.

Saranno presente le organizzazioni sindacali confederali italiane di Cgil, Cisl e Uil e quelle francesi Cgt, Cfdt e Fo, oltre ai rappresentanti di tutte le amministrazioni della Val Roya per chiedere l’avanzamento dei lavori e consentire l’apertura in tempi certi di una via di comunicazione essenziale per i territori interessati.