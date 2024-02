Rita Grande ospite della prima conviviale 2024 del Panathlon Club Mondovì

Prima riunione conviviale di cultura sportiva dell’anno in una prestigiosa serata assieme agli amici dei Panathlon Club di Bra e di Cuneo prevista per venerdì 23 Febbraio alle ore 20.00 presso l' Hota Ruota di Pianfei.

Tema all'ordine del giorno un argomento in questo momento al centro dell’attenzione di tutto il pubblico italiano e non solo degli appassionati di sport, il tennis professionistico.

Ospite illustre, intervistata dal giornalista Gianni Scarpace, Rita Grande.

Nata a Napoli, ma ormai piemontese di adozione, Rita è stata finalista nel Torneo di Wimbledon juniores 1993. Ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e alle Olimpiadi di Sydney 2000. Ha partecipato con la nazionale italiana alla Fed Cup (l'equivalente femminile della Coppa Davis) nel 1994, dal 1998 al 2000 e dal 2002 al 2003.

a partecipato, tra le altre manifestazioni, consecutivamente a 37 tornei del Grande Slam, raggiungendo gli ottavi di finale in tutti i quattro i tornei: gli Us Open nel 1997; il Roland Garros nel 2001; gli Australian Open nel 2001 e nel 2002 e, infine, Wimbledon nel 2004. Al Roland Garros del 2002 ha raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio in coppia con Patty Schnyder.

Inoltre nel 2004 ha raggiunto le semifinali del doppio misto agli Australian Open. Un infortunio al gomito ha bloccato la sua attività agonistica nel 2005, ma è rimasta nel mondo del grande tennis: oggi Rita Grande svolge l'attività di commentatrice di tennis per le partite trasmesse dalla Rai e dal canale satellitare della FIT.

La sua voce ci ha trasmesso le emozioni vissute durante le ultime ATP Finals a Torino. Dal 2006 organizza il circuito giovanile promozionale nazionale denominato Tennis Trophy FITP Kinder Joy of moving, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni, a cui prende parte anche lo Sporting Club Mondovì.