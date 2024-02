Treiso celebra Bianca, la moglie del dottor Fulcheri: ha compiuto 101 anni

Un legame indissolubile quello della famiglia Fulcheri con Treiso: Silvio, il compianto dottore del paese, è stato un punto di riferimento. "Una figura fondamentale, amata per il suo carattere e per la sua professionalità - spiega il sindaco Andrea Pionzo-. In paese gli è stata dedicata anche una piazzetta. E lo stesso affetto ci lega a Bianca, la moglie, che ha festeggiato a Genova con il figlio i 101 anni".

Un rapporto di stima e di vicinanza per una persona che rappresenta una testimonianza della storia di Treiso. "La comunità la ricorda a fianco del marito, mancato una trentina di anni fa. Hanno tanti ricordi qui e hanno condiviso numerosi momenti", conclude il primo cittadino.