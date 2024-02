Mette in vendita un divano, lo truffano per 275 euro: una donna a processo

Nel 2022 aveva messo in vendita su una piattaforma on line un divano per un prezzo di 95 euro. Venne contattato da una sedicente acquirente e si trovò a essere lui a versare 275 euro alla donna, tramite uno sportello delle Poste, anziché incassare la somma pattuita.

Questa la truffa che sarebbe stata inscenata da D.S. ai danni di un uomo residente a Savigliano che, scoperto l’inganno, andò subito dai Carabinieri.

“Mi aveva contattato dicendo di essere interessata all'acquisto – ha spiegato la vittima in tribunale -. Mi aveva chiesto di andare allo sportello portando con me il Bancomat e di digitare tre volte 275 euro. Io l’ho fatto una volta e alla seconda mi sono fermato, perché ho capito che qualcosa non andava. Quando le ho detto che l’avrei denunciata, lei ha riattaccato. Pensavo di essere al riparo da simili trappole, di saperle riconoscere. Invece ci sono caduto come un pollo”.

A domanda della difesa dell’imputata se la voce della donna fosse la stessa nelle due telefonate, la vittima del raggiro ha risposto di non ricordarlo, ma ha confermato che si trattava della voce di una persona adulta.

Nel giugno prossimo si ascolteranno altri testimoni e ci sarà la discussione del processo.