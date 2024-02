Mondovì, allievo del Giolitti medaglia d’argento ai Campionati della Cucina Italiana

Nel cuore dell'entusiasmante “Beer & Food Attraction” presso il Rimini Expo Centre, si è tenuta l'8a edizione dei Campionati della Cucina Italiana, un evento che dal 18 al 20 febbraio 2024 ha visto confrontarsi i migliori talenti culinari del Paese.

A distinguersi sotto i riflettori, Simone Nicoletto, studente dell'Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì, che si è aggiudicato la prestigiosa Medaglia d'Argento nella categoria migliori allievi della Federazione Italiana Cuochi (FIC).

La vittoria di Nicoletto, preparato dal prof. Silvio Pellegrino, non è solo un trionfo personale ma testimonia l'eccellenza e la dedizione dell'intero istituto di Mondovì, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello. La scuola si conferma ancora una volta una grande fucina di talenti, grazie anche all'impegno di insegnanti qualificati come Silvio Pellegrino, che hanno saputo guidare gli studenti verso l'alta formazione professionale.

Il supporto di Andrea Serale, ex allievo del Giolitti e campione olimpico, figura chiave nel percorso di preparazione alla competizione, ha ulteriormente contribuito al successo di Nicoletto, dimostrando come il lavoro di squadra e l'assistenza siano fondamentali nel raggiungimento dell'eccellenza.

I Campionati della Cucina Italiana rappresentano la più importante e completa competizione culinaria a livello nazionale, riconosciuta anche dal circuito Worldchefs, e offrono ai giovani chef un palcoscenico unico per mostrare il proprio talento. La collaborazione tra Italian Exhibition Group e Federazione Italiana Cuochi ha garantito anche quest'anno un evento di altissimo livello, in grado di valorizzare le eccellenze del settore e di fornire agli allievi una vetrina d'eccezione per il loro ingresso nel mondo professionale.

La medaglia d'argento conquistata da Simone Nicoletto è dunque il simbolo di un percorso di formazione di qualità, che pone l'Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì all'avanguardia nella preparazione dei futuri professionisti della cucina italiana. Complimenti a Simone e a tutto il team che ha reso possibile questa straordinaria vittoria.