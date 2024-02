L'associazione Fiori sulla Luna cerca nuovi volontari

L'associazione Fiori sulla Luna organizza un corso di formazione per accogliere nuovi volontari.

Diventare volontari è importante per aiutare l'associazione a fare la differenza, supportando le famiglie e i bambini con disabilità nei momenti di quotidianità.

Il corso di formazione per nuovi volontari è l'occasione perfetta per: acquisire nuove conoscenze, incontrare persone nuove, mettere a disposizione il tuo tempo e le tue energie per una buona causa.

Il corso si svolgerà il 6 marzo, 20 marzo e 3 aprile alle 20.45 presso il Salone della Croce Rossa di Cuneo

Per info e iscrizioni: fiorisullaluna@hotmail.it