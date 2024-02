A Vicoforte iniziano i lavori per la fibra ottica

Sono in partenza i lavori per l'installazione delle fibra ottica e della banda ultra larga che consentiranno al Comune di Vicoforte di superare l'isolamento digitale.

Negli anni passati, alcuni privati si erano autofinanziati il cablaggio alla banda ultralarga. L’Amministrazione comunale precisa ora che i progetti per la fibra a Vicoforte sono ben tre, ma nessuno di questi è ancora attivo. Il primo e più importante (per il numero di numeri civici collegati) è quello assegnato a Open-fiber, la cui progettazione risale agli anni 2020-2021 e le autorizzazioni ai lavori da parte del Comune ad inizio 2022, ma la pratica risultava ferma ed ora finalmente è sbloccata. Un secondo progetto è stato avviato a livello nazionale a luglio 2021 con i fondi del PNRR per completare le opere realizzate nel primo bando e raggiungere i cittadini esclusi dalla prima progettazione entro il 2026: il progetto si chiama “Piano Italia 1 Giga” ed in Piemonte sarà realizzato da TIM; per Vicoforte c’è stata un’accelerazione dall’autunno grazie alle insistenze dell’Amministrazione comunale. Iniziano ora i lavori sulla strada provinciale in via Mondovì Piazza e paradossalmente le zone che sono state escluse dalla prima progettazione di Open-fiber saranno cablate per prime. Ma non basta: esiste anche un terzo progetto, “Piano Italia 5G”, anch’esso realizzato con i fondi del PNRR rivolto da una parte al potenziamento della rete telefonica mobile, col passaggio al 5G, e dall’altra alla realizzazione di una migliore diffusione del segnale 5G sul territorio per raggiungere i luoghi più isolati digitalmente.

"L’Amministrazione comunale - spiega l'assessore Mario Viola - insediatasi a maggio dello scorso anno, nel perseguire il potenziamento delle infrastrutture telematiche degli uffici comunali, ha avviato una serie di contatti, iniziando da Isiline presente in Vicoforte per alcuni limitati tratti. Insistenti contatti iniziati immediatamente con i responsabili di Open-fiber hanno poi consentito di chiarire e sbloccare la situazione. Salutiamo ora con piacere l’inizio dei lavori da parte di TIM che consentiranno si estendere la rete ad una parte del paese auspicando una rapida realizzazione dei lavori su tutto il territorio comunale. Dovranno essere raggiunte anche le parti dimenticate nella fase progettuale iniziale e ci stiamo attivando anche per questo".