Pocapaglia: rimandato il primo dei tre incontri con i carabinieri

Rimandato a data da destinarsi il primo dei tre incontri sulla sicurezza in programma domani sera, giovedì 22 febbraio, nel municipio di Pocapaglia.

Restano confermate le date prossime, quelle del 13 marzo alle ore 15 presso sede Acli di Macellai e del 18 aprile alle ore 21 presso sala 'Juvarra' sempre a Macellai.

I Carabinieri durante questi incontri con i cittadini forniscono utili consigli per prevenire furti in abitazione e truffe, creando anche una rete di collaborazione e sinergie in favore della sicurezza di tutto il territorio.