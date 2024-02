Il volo Cuneo-Roma prenotabile solo fino al 29 marzo: cancellazione in vista?

Se cercate un volo per Roma, da Cuneo Levaldigi, per il mese di aprile, non lo troverete. L'ultimo volo acquistabile è il 29 marzo. Poi più nulla.

Chiamiamo la compagnia aerea, SkyAlps, che ci conferma che non c'è alcuna programmazione successiva a quella data, ma non è detto che non ci sarà. "Probabilmente è in corso una ricontrattazione della tratta con l'aeroporto", spiega l'operatrice.

Comunque sia, per ora, il volo finisce a marzo. In attesa, chissà, di una nuova programmazione estiva.

Ma perché manca solo per quel volo? Guardiamo le altre destinazioni in partenza da Levaldigi, che sono Palermo, Cagliari e Casablanca. Sono prenotabili, con date e costi, anche dopo il mese di marzo 2024.

I vettori sono altri: magari è una prassi di SkyAlps? Facciamo una ricerca su altri voli, da altri aeroporti, sempre con SkyAlps: ci sono, anche dopo il mese di marzo.

Quindi, pare che l'assenza di voli, a partire da aprile, riguardi solo il Cuneo-Roma e ritorno.

La conferma ci arriva da un lettore molto attento al tema e con la necessità di raggiungere spesso la capitale per lavoro. "Ho contattato la compagnia aerea, che ha già messo in vendita la quasi totalità dell'operativo estivo su altre rotte, poiché avrei dovuto prenotare un biglietto di gruppo per maggio; mi è stato detto che ad oggi non sono in vendita voli successivi a tale data, ma non si è sbilanciata nel darmi informazioni più precise circa una effettiva soppressione", scrive.

Ricordiamo che il volo Cuneo-Roma, prima operato da Ryanair, era stato soppresso a febbraio 2023.

Era poi stato reintrodotto, lo scorso 30 ottobre, a seguito di un accordo con SkyAlps, una compagnia aerea regionale italiana nata nel 2021, con sede e hub all'aeroporto di Bolzano.

Quattro collegamenti a settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì; Cuneo-Roma dalle 11,55 alle 13,15 e Roma-Cuneo dalle 9,45 alle 11,10. Un volo molto richiesto dal territorio. Ma sul quale, a distanza di meno di quattro mesi, ci sono già molte ombre e dubbi.

Saremo lieti di dare spazio ad eventuali repliche o chiarimenti da parte dello scalo cuneese o dalla compagnia stessa.