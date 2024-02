Dogliani e il cattivo smaltimento dei rifiuti. Il Comune alza la voce: "Fototrappole e multe salate"

"Dogliani, abbiamo un problema": si potrebbe parafrasare così una celebre frase entrata nella storia per raccontare di una criticità che riguarda il comune langarolo. Il problema è quello dei cestini pubblici che da settimane vengono usati impropriamente e riempiti con rifiuti che dovrebbero essere smaltiti con la raccolta differenziata. Una prassi che sta rendendo insufficiente lo svuotamento settimanale predisposto dall'Amministrazione. L'elenco dell'orrido comprende bottiglie, lattine, barattoli, perfino lettiere per gatti lasciate dove non dovrebbero stare.

Il Comune ha deciso di non stare a guardare e, dopo aver raccolto decine di segnalazioni nelle vie e nelle piazze del centro urbano di Dogliani, è andato all'attacco. "Evidentemente manca in parte dell’utenza la sensibilità ad un corretto uso di tali contenitori: questo causa un danno al decoro urbano, rendendo più sporco il paese e disseminando rifiuti pericolosi e insalubri nell’ambiente. Sono stati attivati un controllo più stretto su questa problematica con l’ausilio di fototrappole e, ai sensi del regolamento comunale, le sanzioni possono ammontare fino a 624 euro ed alcune sono già state comminate grazie all’intervento della polizia municipale".

Era stata Legambiente Langhe e Roero a denunciare comportamenti incivili che avevano reso una discarica zona Nocello: i volontari erano dovuti intervenire due volte nel giro di un mese per ripulire l'area dai barattoli di conserve, stoffe, passando per 4 paia di occhiali.