Scuola primaria di Bene Vagienna, un ciclo di incontri formativi

Durante il mese di gennaio le classi quarte della scuola primaria di Bene Vagienna hanno partecipato, insieme alle loro insegnanti, al laboratorio “Stare bene in classe” che ha visto gli alunni coinvolti per quattro lunedì in attività stimolo, giochi ed esercizi finalizzati a favorire lo scambio e la conoscenza interpersonale. Il progetto ha aiutato i bambini a gestire in modo più consapevole le proprie emozioni e a mettere in pratica atteggiamenti e gesti utili per il consolidamento di un clima di classe positivo e rispettoso delle diversità. Le attività sono state condotte dall’Educatrice professionale Francesca Botto della Cooperativa Sociale Emmanuele di Cuneo.

Le insegnanti ringraziano la Bene Banca di Bene Vagienna per il generoso contributo che ha permesso l’attuazione del progetto.





Incontro con la Croce Rossa Italiana

Nella settimana dal 19 al 23 febbraio l'Istituto ha visto la presenza della signora Cinzia Turbiglio, che ha presentato a tutti gli alunni della scuola primaria la storia e l'operato della Croce Rossa Italiana.

"Un'esperienza bellissima!" hanno commentato tutti i bambini e un momento di conoscenza che permette alla scuola un confronto con una realtà così importante.





Visita alla sinagoga di Cherasco per le classi quinte

Il 21 febbraio gli alunni delle quinte della scuola primaria di Bene Vagienna, accompagnati dai loro insegnanti, hanno visitato la sinagoga del ghetto di Cherasco. Ad accoglierli c’era Baruch Lampronti, un’ottima guida che ha saputo brillantemente coinvolgere tutti quanti in un interessante e curioso tour. L’esperienza è stata per i ragazzi una bella occasione per cogliere, attraverso informazioni semplici ma accattivanti, gli elementi essenziali della storia, della cultura e della religione ebraica, nonché un’opportunità per vedere alcuni dei principali elementi fondamentali del culto ebraico. Si è trattato sicuramente di un’esperienza coinvolgente, vissuta con entusiasmo e serietà, con il fine di maturare atteggiamenti di rispetto, accoglienza e dialogo con tutte le persone di cultura e religione differente, ma presenti nel nostro contesto sociale. "Desideriamo - dicono le insegnanti - ringraziare vivamente la guida per il prezioso arricchimento umano e culturale che ci ha offerto, nonché l'amministrazione comunale, sempre sensibile alle iniziative scolastiche".