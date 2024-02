Il 4 novembre riconosciuto come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

“Con l'approvazione della proposta di legge che istituisce il 4 novembre come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, finalmente viene colmato un vuoto normativo e realizzato un auspicio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Così il deputato piemontese di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, componente della Commissione Difesa, commenta L’approvazione con 206 sì e 46 astenuti della proposta di legge che riconosce il 4 novembre come la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Il provvedimento che era già stato approvato a luglio in Senato diventa così legge. “Si tratta di un importante passo che riconosce il valore delle nostre Forze Armate e della coesione nazionale. È un segno tangibile della nostra gratitudine verso coloro che servono la Nazione con dedizione e professionalità. Celebrare l'Unità Nazionale e le Forze Armate significa riconoscere il coraggio, il quotidiano sacrificio dei nostri uomini e donne con le stellette che sia in Italia e sia all'estero sono pronti a garantire la nostra sicurezza”.

“Ringrazio - prosegue Ciaburro - per le belle ed appassionate parole dette in aula dal capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Difesa, Paola Chiesa. Parole toccanti che hanno sottolineato che noi siamo diventati una Nazione ma i nostri Caduti ci ricordano quanto questo ci è costato. Siamo tutti figli del 4 novembre, figli di una storia che abbiamo il dovere di difendere e di tramandare alle nuove generazioni“.