Saluzzo, Damiano sul parcheggio in zona ospedale: "Serve delimitare gli spazi più chiaramente"

Riceviamo e pubbliciamo la lettera di Giovanni Damiano.



***



Gentile direttore,

mi permetto di segnalare la perenne difficoltà nel reperimento di parcheggi in zona Ospedale di Saluzzo già dalle prime ore del mattino.



Le autovetture stanziali, la diffusa assenza di segnaletica al suolo che delimiti chiaramente gli spazi, la non comprensibile intersezione con via Bodoni, come la presenza di cantieri in via Mons. Savio, favoriscono equivoci e spiacevoli sorprese, con multe anche salate che il cittadino si trova a dover pagare.



Le esigenze di accesso ai servizi che l’Ospedale eroga, così come al centro cittadino per lavoro, alla luce delle premesse sopra descritte, dovrebbero essere tenute in considerazione.

No al parcheggio ‘selvaggio’, ma nello stesso tempo chiara delimitazione degli spazi e un po’ di comprensione potrebbero giovare a chi giunge a Saluzzo non per visita di piacere.