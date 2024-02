Con 65 film in 15 sale della Regione è partita la rassegna "Ritorno al cinema" 2024

E’ partita la seconda stagione di "Ritorno al cinema". La rassegna 2024 sempre firmata da Aiace è stata presentata ieri al teatro Magda Olivero di Saluzzo da Cristina Colet ed Enrico Verra (AIACE Torino), dall’assessora alla cultura del Comune Attilia Gullino,da Paolo Manera di Film Commission e Marco Chiriotti della Regione Piemonte.

Aiace rinnova anche quest’anno il suo impegno, che è ultratrentennale, nella promozione dei film di qualità sul territorio regionale e nel sostegno delle sale di provincia, mirando ad incentivare, dopo la pandemia, il ritorno nelle sale, per riprendere l' abitudine, che si era persa, di andare al cinema con logica di vedere insieme ad altri la proiezione di interessanti pellicole.

La proposta 2024 è quella di un ampio cartellone che da febbraio proseguirà fino a giugno con appuntamenti decentrati che coinvolgeranno quest’anno 15 sale del Piemonte con una copertura di tutte le province della Regione.

Come la precedente edizione le proiezioni saranno differenziate per tipo di pubblico: mattutine per le scuole riunite nell’iniziativa denominata “Compagni di cinema”, pomeridiane per le famiglie proposte nella sezione “Al cinema dopo la merenda”, proiezioni serali suddivise nelle sezioni “Orizzonte cinema” aperte a tutto il pubblico, e “Generazione Z” destinate in particolare ai più giovani.

“Nell’edizione 2024 sono state infatti introdotte nuove iniziative che generalmente non sono facilmente organizzabili da isingoli cinema di provincia - affermano Cristina Colet ed Enrico Verra, rispettivamente responsabile della formazione e coordinatore di AIACE Torinoma - che invece sono proponibili nel contesto di una circuitazione più ampia e che speriamo possano incuriosire e attrarre un numero ancora maggiore di spettatori, dopo il riscontro positivo dello scorso anno".

Il cartellone raccoglie una selezione di film di qualità usciti nell’ultima stagione, con un occhio di riguardo al cinema nazionale e alle produzioni realizzate nella Regione (con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte) a cui ‒ novità di quest’anno ‒ si affiancano alcune proiezioni speciali di film muti, riuniti nell’inedita sezione “The sound of silence” e proposti con la sonorizzazione dal vivo di Supershock. Il gruppo rock torinese ‒ che vanta ormai un’esperienza ultraventennale nell’ambito del movie-concert, destinato a dare nuova voce ai grandi capolavori del passato.

Accompagnerà in sala cinque proiezioni:Metropolis di Fritz Lang, Il viaggio nella luna di Georges Méliès ed Entr’acte di René Clair in abbinamento ad altri cortometraggi delle avanguardie storiche, La passione di Giovanna d’Arco di Carl Theodor Dreyer, Nosferatu il vampiro di Friedrich Murnau e Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene.

Tra le altre novità dell’edizione al via figura il sostegno alla circuitazione regionale (le cui date saranno annunciate prossimamente e che coinvolgerà ulteriori cinema ampliando il numero di sale coinvolte) del film Fela. Il mio dio vivente organizzata in concomitanza con l’uscita nazionale, a marzo. Frutto di un grande lavoro diricerca di materialisonori e documentari, il nuovo lungometraggio di Daniele Vicariric costruiscela storia di un giovane regista, Michele Avantario, che, negli anni 80, incontra Fela Kuti,rimane folgoratodal carisma del grande musicista e rivoluzionario nigeriano e da quel momento si dedicaossessivamente a un progetto inseguito per tutta la vita e mai realizzato: fare un film interpretato dallostesso “Black President”, l’uomo destinato a cambiare la storia culturale e politica africana.

Le 15 sale che aderiscono all’iniziativa sono: Cinema Teatro Sociale di Valenza (AL), Sala Pastrone di Asti (AT),Cinema Giletti di Trivero Ponzone (BI), Cinema Lux di Busca (CN), Officine Lux di Centallo (CN),Cinema Teatro Iris di Dronero (CN), Cinema Multisala delle Langhe di Dogliani (CN), Cinema MagdaOlivero di Saluzzo (CN), Cinema Aurora di Savigliano (CN), Cinema Araldo di Novara (NO), CinemaElios di Carmagnola (TO), Cinema Jolly di Villastellone (TO), Cinema Sociale di Omegna (VCO),Cinema Lux di Borgosesia (VC), Cinema Sottoriva di Varallo (VC).

I film in programma

Sempre accompagnati in sala da interventi di critici ed esperti, i film in cartellone, data ladifferenziazione per tipi di pubblico e orari di programmazione, costituiscono un ventaglio diproposte estremamente variegato.In proiezione serale, la sezione “Orizzonte cinema”, aperta a tutta la cittadinanza, presenta Io capitano, l’odissea contemporanea dei migranti raccontata da Matteo Garrone ed entrata nella corsa agli Oscar, Foglie al vento, la love-story malinconica e proletaria, vincitrice del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2023, firmata dal regista finlandese Aki Kaurismäki, Dogman, delfrancese Luc Besson, ispirato alla tragica vicenda vera di un ragazzo costretto dalla famiglia a vivere rinchiuso in gabbia con un gruppo di cani, Anatomia di una caduta, inquietante storia di doppie verità della francese Justine Triet, insignita della Palma d’oro a Cannes, di due Golden Globe e altrettante candidature agli Oscar 2024, Il corsetto dell’imperatrice, biopic con cui l’austriaca MarieKreutzer rivisita il mito della celebre Sissi.

Diversi altri titoli proposti hanno matrice letteraria: Lubo,il lungometraggio di Giorgio Diritti, liberamente tratto dal romanzo Il seminatore di Mario Cavatore,che ci riporta agli albori della Seconda guerra mondiale e al dramma degli jenisch, popolazionenomade e perseguitata assai diffusa in Svizzera, Ferrari di Michael Mann, adattamento del volume dedicato al “mago di Maranello” dal giornalista americano Brock Yates, Killers of the Flower Moon,il nuovo lungometraggio di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo Di Caprio e Robert De Niro,ispirato al libro-inchiesta del giornalista statunitense David Grann sulla decimazione dei nativi americani Osage negli anni 20, Il rapimento, thriller politico dell’argentina Daniela Goggi, che ricostruisce uno dei più famosi sequestri degli anni 80, quello di Jorge Sìvak, sulla base della biografiascritta dal figlio Martìn.

Sempre in proiezione serale, la sezione Generazione Z si rivolge specialmente al pubblico più giovane proponendo opere con tematiche specifiche legate all’adolescenza e alla prima età adulta:Disco Boy, lungometraggio d’esordio di Giacomo Abbruzzese, storia di due guerrieri in punti diversidel mondo, i cui destini sono destinati a intrecciarsi, il francese Àma Gloria, di Marie Amachoukeli, incentrato sul legame intenso e toccante tra una bambina e la tata che l’ha cresciuta fin dalla nascita, Mixed by Erry di Sydney Sibilia, vincitore di tre Nastri d’argento e ispirato alla vicenda vera dei fratelli Frattasio, contraffattori di musicassette nella Napoli degli anni 80, La bella estate, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Cesare Pavese diretta da Laura Luchetti.

La sezione delle proiezioni pomeridiane, Al cinema dopo la merenda, si pone come idealeprosecuzione delle attività scolastiche in sala per le scuole dell’Infanzia e Primarie. La sua formula prevede che i più piccoli accompagnino i propri genitori o i nonni al cinema, facendosi promotoridella buona pratica della visione in sala, in un’inversione di ruoli rispecchiata anche nel prezzo diingresso: ridotto per gli adulti, intero per i bambini e i ragazzini. A loro vengono proposti diversi film d’animazione, tra cui due titoli italiani: Mary e lo spirito di mezzanotte, il nuovo lungometraggio di Enzo d'Alò, tratto da un romanzo di Roddy Doyle, e ARF, il dramedy di Simona Cornacchia e Anna Russo che affronta i temi della guerra e della deportazione attraverso le avventure di un bambino allevato da una cagnolina.

A essi si aggiungono lo statunitense Prendi il volo, di Benjamin Renner e Guylo Homsy, di cui è protagonista una famiglia di anatre stanziali decisa a evadere dalla routine con un lungo viaggio, Mavka e la foresta incantata,in cui i registi ucraini Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban riprendono dalla tradizione letteraria del loro Paese il personaggio della bellissima ninfa protettrice dei boschi trasponendolo in una moderna fiaba ambientalista, Blu e Flippy - Amici per le pinne, coproduzione internazionale diretta da Mohammad Kheyrandish, storia ‒ anch’essa a sfondo ecologista ‒ dell’amicizia tra un piccolo delfino e un “cucciolo” d’uomo.

Riservata alle scuole, la sezione di proiezioni mattutine "Compagni di cinema" presenta titoli differenziati secondo la fascia d’età. Alle Scuole dell’Infanzia e Primarie sono dedicati i film di animazione Mavka e la foresta incantata e Blu e Flippy - Amici per le pinne. Alle Scuole secondarie di I grado viene proposto L’ultima volta che siamo stati bambini, la storia, ambientata nella Seconda guerra mondiale, di tre ragazzini alla ricerca dell’amico scomparso con cui l’attore Claudio Bisio ha debuttato nella regia. Per le Scuole secondarie di II grado, infine, è in cartellone il film di MatteoGarrone Io capitano.

Info sui prezzi degli ingressi e le prenotazioni scolastiche presso le sale che ospitano le proiezioni.

Info generali: Aiace Torino, Via dell’Arsenale 39, Torino; tel. 011 0267928, aiacetorino@aiacetorino.it,www.aiacetorino.it