Sclerosi multipla, il 13 marzo l'Open Day con l'AO S. Croce e Carle e l'ASL Cn1

Fondazione Onda, in occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’(H) Open Day per le donne affette da sclerosi multipla (SM), che si terrà mercoledì 13 marzo in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa.



Anche l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e l’AslCn1 aderiscono all’iniziativa offrendo nella stessa giornata, gratuitamente, consulenze per la presa in carico dei pazienti affetti da questa patologia.



L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle promuove il 13 marzo dalle ore 17 alle ore 19 presso il salone di rappresentanza in via Michele Coppino 26 un incontro aperto alla popolazione (pazienti, familiari e caregiver) a cui prenderanno parte i medici e il personale del Centro Sclerosi Multipla tra cui il Dr. Marco Capobianco, Direttore della struttura complessa Neurologia e Centro di Riferimento Sclerosi Multipla Piemonte Sud-Ovest.



Presso l’AslCn1 la Neurologia dell’Ospedale di Savigliano attiva, sempre il giorno 13, uno sportello telefonico (0172 719326) dalle ore 10 alle ore 12 attraverso il quale un infermiere dell'ambulatorio Sclerosi Multipla darà informazioni ai pazienti sulla presa in carico e sui percorsi diagnostico terapeutici dedicati. In casi selezionati, l'infermiere fisserà un appuntamento per ulteriore colloquio telefonico di approfondimento con il medico responsabile dell'ambulatorio.



Ancora mercoledi 13 marzo, la Neurologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì attiva uno sportello telefonico (0174 677289) nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 in cui il direttore della struttura complessa neurologia Maria Federica Grasso darà informazioni ai pazienti sulle ultime terapie, le abitudini di vita e i fattori di rischio quali gravidanza, allattamento e fattori genetici.



La sclerosi multipla è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Viene diagnosticata tra i 20 e 40 con pesanti ripercussioni sulla qualità di vita delle pazienti a causa delle disfunzioni che sono ad essa associate, le quali possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della stessa.



In occasione dell’(H) Open Day, Fondazione Onda metterà a disposizione delle persone che convivono con questa malattia un opuscolo informativo che verrà distribuito negli ospedali. L’obiettivo di Onda è essere al fianco delle persone con sclerosi multipla dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la malattia.