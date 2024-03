Tenda, lavori fermi per pericolo valanghe sul lato francese... e quando aprirà il tunnel?

Con il colle della Maddalena chiuso per neve e pericolo valanghe, come accade da sempre in caso di precipitazioni e mancando i paravalanghe, il pensiero va al tunnel di Tenda e, in particolare, all'uscita sul lato francese, anche questa ad alto rischio valanghe.

Lì dovrebbero essere al lavoro decine di uomini ma, a quanto si apprende, dallo scorso sabato, sul piazzale, i lavori sono sospesi proprio per maltempo e per pericolo valanghe.

Assolutamente legittimo e corretto, non è questo il punto.

Ma se, come è stato dimostrato da una serie di rilievi elaborati dal geologo Andrea Valente Arnaldi, il lato francese è ad altissimo rischio in caso di nevicate, tanto che sarebbe necessaria l'installazione di chilometri di reti metalliche; se, come emerso, i francesi quelle reti non le vogliono, soprattutto per l'impatto ambientale: quale soluzione resta?

Chiudere il transito fino a cessate esigenze e a cessato pericolo, esattamente come succede per il Maddalena.

Ma è possibile chiudere un valico internazionale e un traforo da 250 milioni di euro per questo? Evidentemente sì, visto che, allo stato attuale, quei sette chilometri di reti metalliche a protezione dell'imbocco sul lato francese e del ponte non saranno installati.

Ci saranno dei sensori, che consentiranno il monitoraggio del rischio e la conseguente chiusura.

Le opere difensive erano già state progettate e computate, per un costo stimato di circa 6 milioni di euro. Filari di reti di protezione modulari della lunghezza totale di sette chilometri, da ubicare nelle zone di distacco, a 1800 metri di quota, per contenere il fenomeno sul nascere.

Eravamo, quando si parlò la prima volta del tema, a fine 2022. Anas aveva specificato che i soldi per quell'opera ci fossero.

Siamo a fine febbraio 2024, all'indomani della Conferenza intergovernativa: l'azienda ha chiesto altri tre mesi di tempo per terminare i lavori; il tunnel sarà a senso unico alternato, esattamente come prima, e, soprattutto, sarà chiuso, in caso di nevicate, per pericolo valanghe.