Monforteatro si conclude il 10 marzo con "Coppia aperta quasi spalancata"

Dal teatro piemontese, alle novelas argentine, per poi planare su grandi classici come Neil Simon e Dario Fo: il percorso variegato della rassegna Monforteatro si concluderà domenica 10 marzo allo ore 17 al Teatro Comunale di Monforte (ingresso libero).

La Compagnia teatrale Coincidenze di Alba si mette alla prova con un testo che è un classico della commedia teatrale italiana d’autore, “Coppia aperta quasi spalacata”, celebre testo di Franca Rame e Dario Fo che ha appena compiuto 40 anni.

Daniela Scavino e Claudio Botto portano in scena l’opera più messa in scena dell’accoppiata Fo-Rame, con circa 700 produzioni nel mondo, senza toccare il testo originale, mantenendo i dettagli vintage come spiragli sull’Italia degli anni Ottanta, ma dove le questioni morali e di costume sollevate sono attualissime: il “bruscolino in un occhio” del patriarcato che in realtà è una trave, l’emancipazione femminile, il complicato equilibrio della relazione a due.

La storia è nota: Antonia è sposata da tempo con un uomo che non la ama più, ed è costretta ad accettare continuamente le relazioni extraconiugali del marito, che propugna con energia una sua idea della “coppia aperta”. Con la partecipazione speciale di Umberto Porello, il supporto tecnico, musiche e luci di Stefano Bongioanni e la regia di Patrizia Sugliano.